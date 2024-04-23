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23 апреля, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 23 апреля

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 23 апреля

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Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах 23 апреля. Так, в ведомстве предупредили о локальных затруднениях и порекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт.

При этом свободно автомобили едут по МСД, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона. А на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре продолжаются строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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