Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 23 апреля

Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах 23 апреля. Так, в ведомстве предупредили о локальных затруднениях и порекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт.

При этом свободно автомобили едут по МСД, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона. А на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре продолжаются строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.