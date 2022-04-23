Движение к аэропорту Шереметьево восстановлено после аварии на Новом шоссе в Долгопрудном. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее там не было движения транспорта до Шереметьево и Дмитровского шоссе.

В Москве впервые после долгого перерыва открылся городской фестиваль "Пасхальный дар". Всю праздничную неделю москвичей ждут концерты, ярмарки и другие уличные развлечения. А главной темой всего фестиваля станет благотворительность. Участникам расскажут, как можно стать волонтерами и помоготь самым разным благотворительным организациям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.