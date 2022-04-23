Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. Новый запрет действует до 1 мая.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В сообщении Росавиации говорится, что авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты в городах Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.