Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Движение поездов по двум путям железнодорожной части Крымского моста планируют запустить к началу лета 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, основные работы закончили наполовину. Так, уже завершен монтаж первого пролета.

В октябре 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Позднее железнодорожное движение там было восстановлено, а в феврале 2023 года запустили и автомобильное движение.

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