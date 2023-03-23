"Дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 26 марта

"Дачные" электрички на Московской железной дороге (МЖД) запустят с 26 марта. Они будут ходить на пяти направлениях: Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском.

На Казанском направлении по субботам запустят два новых утренних экспресса. Еще один, но по воскресеньям, войдет в расписание с 23 апреля. Это дневной поезд. На Горьковском направлении тоже появились новые маршруты.

Всего до самых востребованных станций назначат 17 дополнительных составов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.