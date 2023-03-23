Новости часа: SSJ 100 совершит первый полет с российским двигателем в течение трех месяцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый полет SSJ 100 с российским двигателем будет выполнен в течение трех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщили местные власти.

На майские праздники РЖД назначит более 800 дополнительных поездов. Дополнительные поезда будут назначены в период с 28 апреля по 9 мая.