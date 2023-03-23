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В мире

Новости часа: SSJ 100 совершит первый полет с российским двигателем в течение трех месяцев

Новости часа: SSJ 100 совершит первый полет с российским двигателем в течение трех месяцев

РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Несколько маршрутов обновят на Московской железной дороге с 26 марта

Новости часа: анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Москва готовится открыть сезон проката

Новости часа: москвичам предожили оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта

Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый полет SSJ 100 с российским двигателем будет выполнен в течение трех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщили местные власти.

На майские праздники РЖД назначит более 800 дополнительных поездов. Дополнительные поезда будут назначены в период с 28 апреля по 9 мая.

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