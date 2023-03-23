Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта

Движение поездов на участке МЦД-2 в ночь на 25 марта приостановят. Ограничения будут действовать с 21:20 до 05:00, сообщили в МЖД.

В этом время там проведут подготовительные работы для укладки путей МЦД-4. Из-за этого поезда МЦД-2 и электрички Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом – от Нахабино до станций Стрешнево и Красный Балтиец, а также от Подольска до Курского вокзала.

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