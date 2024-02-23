Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Объем производства обрабатывающих промпредприятий Москвы вырос на 18,5% в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

На Рижском и Курском направлениях МЦД-2 график движения поездов изменили в праздники. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Резидент "Технополиса" создает мультимедийную энциклопедию для школьников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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