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Новости

23 февраля, 18:30

Транспорт

Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Концерт в честь Дня защитника Отечества подготовили на станции "Курская"

Семь автобусных маршрутов изменят в столице с 24 февраля

Расписание поездов изменится на МЦД-2 до 25 февраля

В Южной Бутове временно изменятся маршруты автобусов

Дептранс поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Маршруты автобусов изменят в Южном Бутове

Семь автобусных маршрутов изменят в Южном Бутове с 24 февраля

Водитель столичного трамвая рассказал о своей профессии

Объем производства обрабатывающих промпредприятий Москвы вырос на 18,5% в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

На Рижском и Курском направлениях МЦД-2 график движения поездов изменили в праздники. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Резидент "Технополиса" создает мультимедийную энциклопедию для школьников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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