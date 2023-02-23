23 февраля, 18:45Транспорт
Новости часа: больше 500 машинистов поездов "Москва-2020" будут работать на БКЛ
Российской делегации на сессии ОБСЕ в Вене не разрешили возложить цветы по случаю Дня защитника Отечества, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Свыше 500 машинистов поездов "Москва 2020" будут работать на Большой кольцевой линии, сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Участок Сельскохозяйственной улицы перекроют вечером 23 февраля из-за салюта, сообщили в Дептрансе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.