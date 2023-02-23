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Новости

23 февраля, 18:45

Транспорт

Новости часа: больше 500 машинистов поездов "Москва-2020" будут работать на БКЛ

Новости часа: больше 500 машинистов поездов "Москва-2020" будут работать на БКЛ

Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов

Собянин: транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

Крымский мост полностью открыт для движения машин по всем полосам

Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения – Хуснуллин

Парковки в Москве будут бесплатными до 25 февраля

"Мой район. Навигатор": места остановок трамваев изменились у метро "Сокольники"

"Мой район. Навигатор": в Москве спустили на воду электросудно "Пресня"

"Мой район. Навигатор": парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Уличные парковки в Москве станут бесплатными в праздничные выходные

Российской делегации на сессии ОБСЕ в Вене не разрешили возложить цветы по случаю Дня защитника Отечества, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Свыше 500 машинистов поездов "Москва 2020" будут работать на Большой кольцевой линии, сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Участок Сельскохозяйственной улицы перекроют вечером 23 февраля из-за салюта, сообщили в Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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