Парковка в столице стала бесплатной в честь 23 Февраля

Платить за парковку сегодня не нужно. В честь праздника она стала бесплатной даже в зоне с повышенным тарифом. Деньги придется отдать только на стоянках со шлагбаумом. Там действуют привычные тарифы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

