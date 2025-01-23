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23 января, 20:00

Транспорт

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

"Тройка" стала символом московского транспорта

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

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Новости часа: завершено строительство эстакады на южном участке МСД

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

Собянин: улучшение способов оплаты проезда – важный элемент развития транспорта

Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

В Москве ожидаются снег и гололедица 23 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Около 900 тысяч иностранцев прошли биометрический контроль в Московском транспортном узле, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Москва сохраняет лидерство в рейтинге качества жизни регионов, отметили в Агентстве стратегических инициатив.

В Москве объявлен конкурс, который поможет сформировать кадровый резерв руководителей театров, заявили на сайте мэра.

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