Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Около 900 тысяч иностранцев прошли биометрический контроль в Московском транспортном узле, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Москва сохраняет лидерство в рейтинге качества жизни регионов, отметили в Агентстве стратегических инициатив.

В Москве объявлен конкурс, который поможет сформировать кадровый резерв руководителей театров, заявили на сайте мэра.