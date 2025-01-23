"Тройка" стала символом московского транспорта

С момента запуска карты "Тройка" в 2013 году москвичи приобрели более 52 миллионов экземпляров. Сегодня этим единым проездным билетом ежедневно пользуются более 80% пассажиров.

Благодаря локализации производства в Зеленограде и разработке отечественного чипа, карта стала более функциональной – на нее можно записать несколько видов абонементов, использовать виртуальный кошелек и оплачивать проезд через систему быстрых платежей.

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