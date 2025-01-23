23 января, 13:45Транспорт
Новости часа: завершено строительство эстакады на южном участке МСД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) закончили. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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