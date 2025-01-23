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23 января, 13:45

Транспорт

Новости часа: завершено строительство эстакады на южном участке МСД

Новости часа: завершено строительство эстакады на южном участке МСД

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) закончили. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал москвичам использовать общественный транспорт из-за снегопада.

Более 200 домов в стиле советского неоклассицизма капитально отремонтировали в столице, пишет портал mos.ru.

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