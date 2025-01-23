Новости часа: завершено строительство эстакады на южном участке МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) закончили. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал москвичам использовать общественный транспорт из-за снегопада.

Более 200 домов в стиле советского неоклассицизма капитально отремонтировали в столице, пишет портал mos.ru.