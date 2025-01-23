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Новости

23 января, 13:30

Происшествия

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

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Под Новосибирском завершаются работы по разбору самолета "Уральских авиалиний", который осенью 2023 года совершил экстренную посадку в поле. Специалисты уже демонтировали двигатели, стойки шасси и сняли электронику. Полностью разобрать лайнер планируют в феврале.

В Красноярском крае произошел пожар в двух домах. Погибли три человека – две девочки 15 и 17 лет и их мать. Еще 12 человек смогли выбраться из зданий. Площадь пожара составила более 350 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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