Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте движение автомобилей сейчас довольно плотное, но заторов на участке не наблюдается. Машины движутся с нормальной скоростью, несмотря на большое количество транспорта.

На Ярославском шоссе ситуация схожая. Чтобы сократить время в пути, москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.