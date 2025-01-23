Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 08:30

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Новости мира: в Киргизии лавина засыпала машины на трассе

Россияне начали получать выплаты по страховке при поездках в такси

Неизвестные прокололи колеса 20 автомобилей в Химках

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Российские туристы вернулись с Кубы после 30 часов ожидания рейса

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте движение автомобилей сейчас довольно плотное, но заторов на участке не наблюдается. Машины движутся с нормальной скоростью, несмотря на большое количество транспорта.

На Ярославском шоссе ситуация схожая. Чтобы сократить время в пути, москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогивидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика