Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Современных поездов в московском метро за последние 5 лет стало почти на 20% больше. На некоторых линиях заменили устаревший подвижной состав, а на других добавили современные поезда к открытию новых станций. На Калужско-Рижской линии теперь 100% составов – это модели "Ока", "Москва" и "Москва-2020", а на новой Троицкой – "Москва-2024".

"Сейчас с Калугой, Иваново, Тулой, Тверью и другими городами ЦТУ существует ж/д связь. Но это разовые поезда, устаревшая инфраструктура и составы. После завершения программы Центральный транспортный узел даст возможность жителям 37 крупных городов нашей страны быстро и удобно добираться до столицы, а москвичам – с комфортом ездить в регионы. Мы участвуем в проекте развития ЦТУ по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Уже на 9,5 тысячи остановок разместили плакаты с QR-кодами, которые помогают сделать поездки комфортнее и быстрее. Отсканировав QR-код, пассажиры могут узнать, когда приедет нужный автобус, электробус или трамвай.