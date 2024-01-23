Более 3 тысяч специалистов задействовано на очистке железной дороги от снега

Более 3 тысяч специалистов и 90 единиц техники задействовано на очистке железнодорожной инфраструктуры от снега. Об этом сообщили в телеграмм канале Московской железной дороги.

А у городских коммунальных служб под особым контролем не только проезжая часть, но и пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, метро и социальным объектам.

Снег будет сопровождаться метелями и порывистым южным ветром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.