Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 09:30

Новости

Дептранс столицы спрогнозировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Дептранс столицы спрогнозировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Дептранс призвал автомобилистов заранее снижать скорость около пешеходных переходов

Больше десятка дорог перекрыли из-за снегопада в Самарской области

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

На московских автовокзалах ввели единую систему навигации

Снегопад в Ленобласти привел к заторам и авариям на дорогах

Москвичи оценили преимущества нового светофора "Сириус"

Росавиация: аэропорт Пулково не принимает и не выпускает самолеты

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Девять рейсов направлены на запасные аэродромы из-за сложных погодных условий в Петербурге

К Москве приближается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим столичный департамент транспорта предупреждает, что вечером в городе возможен трафик на уровне 6–7 баллов.

Кроме того, затруднено движение на трассах, где идут строительные работы. В частности на Волгоградском проспекте у дома № 46 и на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом свободное движение отмечается на проспекте Маршала Жукова, Московском скоростном диаметре и Кутузовском проспекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Брильдороги
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика