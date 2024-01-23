Дептранс столицы спрогнозировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

К Москве приближается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим столичный департамент транспорта предупреждает, что вечером в городе возможен трафик на уровне 6–7 баллов.

Кроме того, затруднено движение на трассах, где идут строительные работы. В частности на Волгоградском проспекте у дома № 46 и на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом свободное движение отмечается на проспекте Маршала Жукова, Московском скоростном диаметре и Кутузовском проспекте.

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