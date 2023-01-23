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23 января, 18:30

Транспорт

Пассажиры верхних полок поездов смогут занимать нижние для приема еды

Пассажиры верхних полок поездов смогут занимать нижние для приема еды

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По новым правилам РЖД, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, пассажир с нижней полки обязан предоставить место для приема еды. Доступ к столу будет организован минимум три раза в день – для завтрака, обеда и ужина.

Это уточнение с приемами пищи внесли, чтобы проводники и начальники поездов могли регулировать возникающие споры, ссылаясь на документ Минтранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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