Пассажиры верхних полок поездов смогут занимать нижние для приема еды

По новым правилам РЖД, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, пассажир с нижней полки обязан предоставить место для приема еды. Доступ к столу будет организован минимум три раза в день – для завтрака, обеда и ужина.

Это уточнение с приемами пищи внесли, чтобы проводники и начальники поездов могли регулировать возникающие споры, ссылаясь на документ Минтранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.