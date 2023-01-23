Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы. По словам Сергея Собянина, за 10 лет в метро создали 31 260 новых рабочих мест.

Четыре человека пострадали в Донецке в результате украинского обстрела 23 января. О последствиях обстрела сообщили в ТАСС.

Туроператоры ждут разъяснений по работе механизма безвизовых туристических обменов с Китаем. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.