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Новости

23 января, 16:00

Происшествия

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

В аэропортах Москвы задержано и отменено 30 рейсов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток образовался на Рязанском проспекте

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы. По словам Сергея Собянина, за 10 лет в метро создали 31 260 новых рабочих мест.

Четыре человека пострадали в Донецке в результате украинского обстрела 23 января. О последствиях обстрела сообщили в ТАСС.

Туроператоры ждут разъяснений по работе механизма безвизовых туристических обменов с Китаем. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

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