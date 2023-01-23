Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Более тысячи электробусов ездят по улицам Москвы. За четыре года столичный парк стал одним из крупнейших в мире. Об этом рассказали в мэрии.

В результате удалось сократить вредные выбросы СО2 на 36 тысяч тонн за год. При этом перевозки пассажиров растут, как и маршрутная сеть.

Кроме того, электробусы с 2022 года ездят и в ТиНАО. А в 2023 году парк планируют пополнить новым транспортом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.