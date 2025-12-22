Гололедица может появиться на дорогах Москвы из-за резкого похолодания. Для поездок в городе рекомендуется использовать общественный транспорт. За ситуацией на дороге следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Вечером 22 декабря возможны локальные ограничения на столичных дорогах. Перекрыто движение на Большом Каменном мосту и Тверской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.