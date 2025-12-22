ЦОДД призвал московских водителей соблюдать дистанцию на дорогах из-за гололедицы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей за рулем соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах в связи с возможной гололедицей 22 декабря.

Уже сейчас наблюдается интенсивное движение на нескольких участках. Оно фиксируется на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Рижской эстакады до Звенигородского шоссе, а также на внешней стороне МКАД от Каширского до Бесединского шоссе.

Загружено и Ярославское шоссе по направлению в центр города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.