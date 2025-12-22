Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 декабря

Дополнительные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом перед Новым годом

Собянин: на станциях метро Москвы установят турникеты местного производства

Певец Алексей Глызин помог экипажу самолета справиться с буйной пассажиркой

Собянин утвердил проект планировки нового участка автотрассы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 декабря

В Москве сократилось количество погибших в ДТП с выездом на встречную полосу

Женщину в Москве чуть не задавили в конфликте из-за парковочного места

"Новости дня": два путепровода и мост через реку Десну появятся на юго-западе Москвы

"Новости дня": изменилось расписание МЦД-2

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Можайском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

