Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Два автономных трамвая "Львенок-Москва" с яркими гирляндами впервые вышли на новые маршруты 5 и Т1. Всего праздничное настроение пассажирам создают 64 трамвая, 50 электробусов, 115 автобусов и 24 тематических поезда метро. К Новому году украсили более 100 станций подземки, а также причалы регулярного речного электротранспорта.

"Готовим инфраструктуру московского транспорта к приближающемуся Новому году. По традиции украсили Северный и Южный речные вокзалы, разместили здесь порядка 20 различных тематических инсталляций. Также украшаем станции, вестибюли метро и городские пространства по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Делаем все, чтобы создать для пассажиров праздничное настроение во время поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первое гибридное прогулочное судно заработало в столице на маршруте "Киевский" – "Китай-город". Ресторан-электроход "Стрельна" проходит по живописному маршруту, на котором пассажиры увидят более 15 достопримечательностей.