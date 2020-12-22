Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

РЖД представили новую версию поезда "Красная стрела"

В московском метро в 2025 году появились новые поезда, станции и беспилотные технологии

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 декабря

В Москве появился автомобиль такси, в котором Дед Мороз дарит подарки

На севере Москвы с 20 декабря изменится движение наземного транспорта

С 20 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

Мощный снегопад осложнил движение на магистралях в Забайкальском крае

Поезд "Красная стрела" стал комфортнее после модернизации вагонов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Два автономных трамвая "Львенок-Москва" с яркими гирляндами впервые вышли на новые маршруты 5 и Т1. Всего праздничное настроение пассажирам создают 64 трамвая, 50 электробусов, 115 автобусов и 24 тематических поезда метро. К Новому году украсили более 100 станций подземки, а также причалы регулярного речного электротранспорта.

"Готовим инфраструктуру московского транспорта к приближающемуся Новому году. По традиции украсили Северный и Южный речные вокзалы, разместили здесь порядка 20 различных тематических инсталляций. Также украшаем станции, вестибюли метро и городские пространства по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Делаем все, чтобы создать для пассажиров праздничное настроение во время поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первое гибридное прогулочное судно заработало в столице на маршруте "Киевский" – "Китай-город". Ресторан-электроход "Стрельна" проходит по живописному маршруту, на котором пассажиры увидят более 15 достопримечательностей.

Читайте также
транспортметрогородвидео

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика