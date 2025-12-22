Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции Троицкой линии метро "Корниловская" построен комфортный надземный пешеходный переход, сообщил Сергей Собянин. Переход совмещен с существующим и теперь пересекает улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе – удобно и безопасно.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 гектара земли. Инвестор возвел на территории производственные цеха, собственную лабораторию, административные и бытовые помещения. На заводе будут трудиться более 100 человек. Все земельные участки переданы в аренду по льготной ставке 1 рубль в год", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Левобережный построят бизнес-центр с большим паркингом и общественной инфраструктурой. Благодаря этому появится около 2,5 тысячи рабочих мест.