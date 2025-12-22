Форма поиска по сайту

22 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

РЖД представили новую версию поезда "Красная стрела"

В московском метро в 2025 году появились новые поезда, станции и беспилотные технологии

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 декабря

В Москве появился автомобиль такси, в котором Дед Мороз дарит подарки

На севере Москвы с 20 декабря изменится движение наземного транспорта

С 20 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

Мощный снегопад осложнил движение на магистралях в Забайкальском крае

Поезд "Красная стрела" стал комфортнее после модернизации вагонов

"Московский патруль": в Москве провели рейд по выявлению водителей без детских кресел

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции Троицкой линии метро "Корниловская" построен комфортный надземный пешеходный переход, сообщил Сергей Собянин. Переход совмещен с существующим и теперь пересекает улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе – удобно и безопасно.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 гектара земли. Инвестор возвел на территории производственные цеха, собственную лабораторию, административные и бытовые помещения. На заводе будут трудиться более 100 человек. Все земельные участки переданы в аренду по льготной ставке 1 рубль в год", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Левобережный построят бизнес-центр с большим паркингом и общественной инфраструктурой. Благодаря этому появится около 2,5 тысячи рабочих мест.

