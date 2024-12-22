22 декабря, 09:15Транспорт
В столичном транспорте появится более 4,5 тыс инновационных турникетов
В столичном транспорте появится более 4,5 тысячи инновационных турникетов. Их будут устанавливать в течение 7 лет на станциях метро, МЦК и МЦД.
Устройства позволят пассажирам использовать все доступные способы оплаты проезда, в том числе биометрию. Благодаря улучшенной конструкции они повысят пропускную способность станций метро до 40%.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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