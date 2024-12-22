Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 09:15

Транспорт

В столичном транспорте появится более 4,5 тыс инновационных турникетов

В столичном транспорте появится более 4,5 тыс инновационных турникетов

Пассажиры задержанного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх вылетели из Шереметьево

Собянин рассказал о снижении смертности от инсультов в Москве

Египетская авиакомпания планирует отправить задержанный рейс из Москвы утром 22 декабря

Число судов в акватории Москвы выросло на 18% с начала зимней навигации

Кабмин обеспечит скидку 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января

Задержанный рейс Москва – Шарм-эш-Шейх может вылететь утром 22 декабря

Собянин утвердил проект планировки электродепо "Ильинское"

"Тачки": Nissan Skyline

"Мой район. Новости": правила перевозки животных в поездах изменятся с 1 января

В столичном транспорте появится более 4,5 тысячи инновационных турникетов. Их будут устанавливать в течение 7 лет на станциях метро, МЦК и МЦД.

Устройства позволят пассажирам использовать все доступные способы оплаты проезда, в том числе биометрию. Благодаря улучшенной конструкции они повысят пропускную способность станций метро до 40%.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика