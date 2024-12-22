Пассажиры, задержанного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх, вылетели из Шереметьево спустя двое суток ожидания. Изначально самолет должен был взлететь еще утром 20 декабря, но его перенесли на вечер следующего дня из-за поломки судна.

В последствии рейс переносили еще несколько раз. Пассажирам в это время предлагали еду и напитки, некоторых из них разместили в гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

