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22 декабря, 09:15

Транспорт

Пассажиры задержанного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх вылетели из Шереметьево

Пассажиры задержанного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх вылетели из Шереметьево

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Задержанный рейс Москва – Шарм-эш-Шейх вылетит вечером 21 декабря

Пассажиры, задержанного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх, вылетели из Шереметьево спустя двое суток ожидания. Изначально самолет должен был взлететь еще утром 20 декабря, но его перенесли на вечер следующего дня из-за поломки судна.

В последствии рейс переносили еще несколько раз. Пассажирам в это время предлагали еду и напитки, некоторых из них разместили в гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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