Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Ограничения введены на три месяца – с 21 декабря до 21 марта. Согласно документу, белорусским самолетам нельзя пролетать над территорией Греции, приземляться и взлетать. А греческие авиаперевозчики не должны выполнять полеты в Белоруссию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.