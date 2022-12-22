08:30В мире
Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии
Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.
Ограничения введены на три месяца – с 21 декабря до 21 марта. Согласно документу, белорусским самолетам нельзя пролетать над территорией Греции, приземляться и взлетать. А греческие авиаперевозчики не должны выполнять полеты в Белоруссию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.