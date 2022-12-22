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Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

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Греция закрыла воздушное пространство для рейсов из Белоруссии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Ограничения введены на три месяца – с 21 декабря до 21 марта. Согласно документу, белорусским самолетам нельзя пролетать над территорией Греции, приземляться и взлетать. А греческие авиаперевозчики не должны выполнять полеты в Белоруссию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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