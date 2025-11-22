Москвичам посоветовали сдавать экзамен на права в летний сезон. Как пояснили эксперты Национального автомобильного союза, в это время года – идеальные условия для обучения вождению: погода теплая, а дороги сухие.

Если в планах пойти в автошколу в зимнее время, специалисты рекомендуют дополнительно пройти курсы контраварийной подготовки. Такие занятия помогут освоить навыки управления автомобилем на скользкой дороге и научат правильно реагировать в сложных погодных условиях.

