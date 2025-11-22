Миллион поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах московского транспорта. Их запустили с июля текущего года. За это время появилось 13 направлений.

Большая часть связала столицу с Химками, Красногорском и Одинцово. В рейсы выходит 100 автобусов большого класса. Всего до конца 2028 года планируется открыть 170 маршрутов в ближайшее Подмосковье.

