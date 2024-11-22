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22 ноября, 14:30

Транспорт

В Москве завершили обкатку эскалаторов на переходах станции метро "Электрозаводская"

В Москве завершили обкатку эскалаторов на переходах станции метро "Электрозаводская"

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На пересадке между станциями "Электрозаводская" Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий завершили обработку эскалаторов. В данный момент ведут пусконаладку инженерных систем. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проложили более 18 километров силового и почти 27 километров слаботочного электрокабеля. Завершают работы по устройству электросетей. В высокой степени готовности архитектурная отделка пассажирской и технической зон. Полы и стены облицевали гранитом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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