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22 ноября, 13:15

Транспорт

Запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировали на 1 апреля 2028 года

Запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировали на 1 апреля 2028 года

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Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Линия пройдет через шесть регионов, а билет будет стоить 8 905 рублей.

Член Союза пассажиров России Юрий Аралов заявил, что между Москвой и Санкт-Петербургом фактически существует только одна пара железнодорожных путей. Они используются для движения скоростных поездов "Сапсан", обычных поездов дальнего следования, грузовых составов и пригородных электричек, которые часто останавливаются и поэтому не могут развивать высокую скорость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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