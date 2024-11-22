Круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования хотят ввести для детей

В России хотят ввести круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей. С таким предложением выступил Минтранс. В ведомстве считают, что наличие скидки особенно актуально в период каникул, так как это самое подходящее время для путешествий и изучения страны.

Скидку планируют ввести только для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Ее размер может составить 50% на билеты в плацкартные, общие и двухэтажные вагоны с четырьмя местами.