В России могут обязать сдавать тест на наркотики для получения медсправки для прав

Медицинскую справку для оформления водительских прав может стать сложнее получить. Документ будут выдавать только после сдачи анализов на наркотики.

Правила хотят ужесточить после того, как была опубликована статистика. За девять месяцев этого года 10% всех дорожных аварий произошло по вине водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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