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22 ноября, 21:15

Транспорт

Более 100 электробусов поставили в Москву с начала осени

Более 100 электробусов поставили в Москву с начала осени

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Более 100 новых машин пополнили парк электробусов в Москве за эту осень. Они уже начали курсировать на девяти маршрутах.

Всего в городе работает больше тысячи электробусов. Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва – лидер по развитию и использованию экологичного транспорта в Европе. Кроме того, столица стала первым городом в России, в котором строят электробусные парки. Сегодня их уже два.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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