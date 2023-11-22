Более 100 электробусов поставили в Москву с начала осени

Более 100 новых машин пополнили парк электробусов в Москве за эту осень. Они уже начали курсировать на девяти маршрутах.

Всего в городе работает больше тысячи электробусов. Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва – лидер по развитию и использованию экологичного транспорта в Европе. Кроме того, столица стала первым городом в России, в котором строят электробусные парки. Сегодня их уже два.

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