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22 ноября, 11:15

Транспорт

Дептранс напомнил о продлении абонементов на парковки до 25 ноября

Дептранс напомнил о продлении абонементов на парковки до 25 ноября

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Продлить абонемент на парковки со шлагбаумами на декабрь можно до 25 ноября, напомнили в департаменте транспорта Москвы. С 26 ноября все пропуска, которые не будут продлены, поступят в общую продажу. Приобрести новые можно будет до 10 декабря.

Продлить абонемент или купить новый, записав его на карту "Тройка", можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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