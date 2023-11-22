Дептранс напомнил о продлении абонементов на парковки до 25 ноября

Продлить абонемент на парковки со шлагбаумами на декабрь можно до 25 ноября, напомнили в департаменте транспорта Москвы. С 26 ноября все пропуска, которые не будут продлены, поступят в общую продажу. Приобрести новые можно будет до 10 декабря.

Продлить абонемент или купить новый, записав его на карту "Тройка", можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.