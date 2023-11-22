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Новости

22 ноября, 08:45

Транспорт

Москвичи совершили 300 тыс поездок на первом регулярном речном маршруте

Москвичи совершили 300 тыс поездок на первом регулярном речном маршруте

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Жители столицы совершили 300 тысяч поездок по первому регулярному речному маршруту Киевский – "Сердце Столицы". Электросуда выполнили около 10 тысяч рейсов и прошли порядка 70 тысяч километров.

Кроме конечных остановок на маршруте работают еще четыре: Трехгорный, Сити – Багратион, Сити – Центральный и Кутузовский. Водный транспорт обладает ледовым классом, так что продолжит курсировать по Москве-реке даже зимой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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