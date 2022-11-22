Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 18:15

Транспорт

Поезда не будут ездить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" с 3 по 7 декабря

Поезда не будут ездить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" с 3 по 7 декабря

Новости часа: участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря. Поезда не будут ездить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Такое решение связано с работами по второму перегонному тоннелю будущей Троицкой линии метро.

Вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы. Проезд на трамваях № 14 и 26 тоже станет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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