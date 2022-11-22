Новости часа: участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря. Об этом сообщил Дептранс.

ИП с 1 сентября 2023 года не смогут изготавливать рецептурные лекарственные препараты. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

РФ в октябре поставила в Китай золота на рекордную сумму в 124,58 миллионов долларов. Такое заявление сделали в Главном таможенном управлении КНР.