22 ноября, 18:00Общество
Новости часа: участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря. Об этом сообщил Дептранс.
ИП с 1 сентября 2023 года не смогут изготавливать рецептурные лекарственные препараты. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
РФ в октябре поставила в Китай золота на рекордную сумму в 124,58 миллионов долларов. Такое заявление сделали в Главном таможенном управлении КНР.