Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

13:30

Город

Москвичам рассказали о столичном трафике 22 ноября

Москвичам рассказали о столичном трафике 22 ноября

Более 200 автобусов перевозят пассажиров из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

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Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице. А столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте 22 ноября из-за непогоды, вызванной мокрым снегом.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Так, на улице Шаболовка автомобили скапливаются только на светофорах, других помех движению нет. А на Волгоградском проспекте наблюдается рабочий трафик, машины проезжают без затруднений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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