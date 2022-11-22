Москвичам рассказали о столичном трафике 22 ноября

Свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице. А столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте 22 ноября из-за непогоды, вызванной мокрым снегом.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Так, на улице Шаболовка автомобили скапливаются только на светофорах, других помех движению нет. А на Волгоградском проспекте наблюдается рабочий трафик, машины проезжают без затруднений.

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