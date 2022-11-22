13:00Город
Более 200 автобусов перевозят пассажиров из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро
Более 200 автобусов перевозят пассажиров временно закрытой Замоскворецкой линии метро. Участок от станции "Орехово" до "Автозаводской" будет закрыт до весны 2023 года, это необходимо для ремонтов путей.
В Мосгортрансе рассказали, что для работы задействованы 340 водителей, для организации и контроля за ходом перевозок организована работа более 100 сотрудников службы безопасности управление движением. Часть маршрутов наземного общественного транспорта работают бесплатно в тех районах, где закрыты станции.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.