Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Более 200 автобусов перевозят пассажиров из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Более 200 автобусов перевозят пассажиров из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

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Более 200 автобусов перевозят пассажиров временно закрытой Замоскворецкой линии метро. Участок от станции "Орехово" до "Автозаводской" будет закрыт до весны 2023 года, это необходимо для ремонтов путей.

В Мосгортрансе рассказали, что для работы задействованы 340 водителей, для организации и контроля за ходом перевозок организована работа более 100 сотрудников службы безопасности управление движением. Часть маршрутов наземного общественного транспорта работают бесплатно в тех районах, где закрыты станции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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