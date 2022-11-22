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11:45

Транспорт

Россиянам рассказали о нюансах покупки автомобиля по параллельному импорту

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В России начали продавать машины без гарантии. Если с новым автомобилем что-то случится, то чинить его придется самостоятельно, особенно если его привезли в страну по параллельному импорту.

Аналитики подсчитали, на данный момент в РФ по схеме параллельного импорта официальные дилеры ввозят от двух до трех тысяч автомобилей. Основные поставщики – Казахстан, Белоруссия, Грузия, Южная Корея, ОАЭ.

Как купить машину и не пожалеть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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