Россиянам рассказали о нюансах покупки автомобиля по параллельному импорту

В России начали продавать машины без гарантии. Если с новым автомобилем что-то случится, то чинить его придется самостоятельно, особенно если его привезли в страну по параллельному импорту.

Аналитики подсчитали, на данный момент в РФ по схеме параллельного импорта официальные дилеры ввозят от двух до трех тысяч автомобилей. Основные поставщики – Казахстан, Белоруссия, Грузия, Южная Корея, ОАЭ.

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