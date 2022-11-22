Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей призвали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях из-за погоды. По прогнозам Дептранса, вечером 22 ноября столичный трафик может достигнуть 8 баллов.

Причиной пожара на цветочном складе в центре Москвы могли стать нарушения при сварочных работах. Об этом сообщили в ТАСС.

Более 300 единиц оружия изъяли у подпольных оружейников во время обысков в 28 регионах. Такое заявление сделали в ФСБ РФ.