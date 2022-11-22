Еще семь участков трамвайных путей оградят в Москве от проезжей части

Еще семь участков трамвайных путей оградят от проезжей части в столице. Изменения будут на улицах Орджоникидзе, Вавилова, Достоевского и Абельмановской, а также в Семеновском проезде, Рогожском Валу и Новосущевском переулке.

Это позволит сделать движение безопаснее. Машины не смогут выезжать на пути, а трамваи поедут быстрее. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, на данный момент в Москве обособлено 60% трамвайных путей, в планах – отделить от машин еще 20%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.