Вестибюль станции "Новослободская" будет закрыт до 31 января 2022 года

Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии будет закрыт до 31 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе метро Москвы.

Сама станция продолжает работу, однако вход и выход пассажиров производится через станцию "Менделеевская".