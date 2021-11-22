Обновленная сеть "Магистраль" заработала в ЦАО и ЮАО

На юге и в центре Москвы появились экспрессы.

Благодаря запуску обновленной автобусной сети "Магистраль" москвичи теперь тратят на 30–40% меньше времени в пути на общественном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

