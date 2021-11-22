Еще 52 турникета подключили для оплаты по Face Pay в метро Москвы

На станциях метро Москвы подключили еще 52 новых турникета для оплаты по Face Pay. Систему расширили на станциях, где сервис особенно популярен у пассажиров, сообщает департамент транспорта столицы.

Новые турникеты появились на "Китай-городе", "Чистых прудах" и "Третьяковской".

Глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что Face Pay – самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По его словам, за месяц в метро по биометрии проехали более 130 тысяч раз. Новые турникеты нужны, чтобы повысить комфорт поездок для москвичей, которые выбирают такой способ оплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.