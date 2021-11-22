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Москва 24

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Транспорт

11:45

Еще 52 турникета подключили для оплаты по Face Pay в метро Москвы

транспорт метро видео Евгения Мирошкина Станислав Кулик

На станциях метро Москвы подключили еще 52 новых турникета для оплаты по Face Pay. Систему расширили на станциях, где сервис особенно популярен у пассажиров, сообщает департамент транспорта столицы.

Новые турникеты появились на "Китай-городе", "Чистых прудах" и "Третьяковской".

Глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что Face Pay – самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По его словам, за месяц в метро по биометрии проехали более 130 тысяч раз. Новые турникеты нужны, чтобы повысить комфорт поездок для москвичей, которые выбирают такой способ оплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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