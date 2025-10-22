Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:30

Транспорт

Пассажиры Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета

Пассажиры Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета

Автомобилистам рассказали про новые правила продления прав в России

Квартиры могут подорожать до 20% в Бирюлеве

"Новости дня": установка эскалаторов стартовала на станции метро "Звенигородская" в Москве

"АвтоВАЗ" отозвал более 8 тыс Lada Xray

В России отменят автоматическое продление водительского удостоверения с 2026 года

Новый речной маршрут появится в Москве в 2026 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 октября

Водительские права будут аннулировать при опасных заболеваниях в России

Установка эскалаторов началась на станции метро "Звенигородская" в Москве

Пассажиры авиакомпании Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета компании. По их словам, его ремонтируют прямо на летном поле.

Туристы отметили, что время ожидания растянулось на 10 часов и неизвестно сколько оно еще продлится. Они также пожаловались, что не спали и очень голодны. Представители Red Wings заверили, что борт уже готовится к вылету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика