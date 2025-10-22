Пассажиры Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета

Пассажиры авиакомпании Red Wings не смогли вылететь из Домодедова в Хургаду из-за поломки самолета компании. По их словам, его ремонтируют прямо на летном поле.

Туристы отметили, что время ожидания растянулось на 10 часов и неизвестно сколько оно еще продлится. Они также пожаловались, что не спали и очень голодны. Представители Red Wings заверили, что борт уже готовится к вылету.

