22 октября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения возможны на 2-м Волоколамском путепроводе, на внешней стороне ТТК в районе Звенигородского шоссе, а также по обеим сторонам Садового кольца в районе Крымского моста. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

